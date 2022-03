Oberberg Fachklinik in Kaarst : Neuer Oberarzt verstärkt Klinik

Lennard Schneider ist seit dem 1. Januar an der Oberberg Fachklinik in Kaarst angestellt. Foto: Rainer Holz Foto: Rainer Hotz

Kaarst Lennard Schneider übernimmt die Leitung der Abteilung für Junge Erwachsene. Der 43-Jährige ist seit dem 1. Januar in der Klinik angestellt.

Die Stärkung und Weiterentwicklung des Behandlungskonzepts für Junge Erwachsene liege ihm besonders am Herzen. „Der Übergang von der Adoleszenz zum Erwachsenenalter stellt eine besondere psychische Herausforderung dar. Dies kann zu Überforderung und Krisen führen“, sagt Schneider weiter. Gerade jüngere Menschen hätten in den vergangenen Monaten der Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen in ihrer persönlichen Entwicklung und Entfaltung psychisch stark gelitten. „Dies gilt erst recht für Menschen, die bereits vor dieser herausfordernden Zeit psychische Probleme gehabt haben“, so der Experte weiter.