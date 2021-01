Abholtermine in Dinslaken, Voerde und Hünxe : Tannenbaumabfuhr startet nach dem Dreikönigstag

Dinslaken Die Kommunen beginnen nach dem Dreikönigtstag mit der Abfuhr der Weihnachtsbäume. Grundsätzlich gilt: Bevor die Bäume an den Straßenrand gestellt werden, müssen sie komplett abgeschmückt werden.

Alle Jahre wieder stellt sich die Frage, wie das was von dem am Weihnachtsfest so prächtig geschmückten Weihnachtsbaum übrig geblieben ist, am besten entsorgt werden kann. Deshalb bietet die Stadt Dinslaken ihren Bürgern je Abfuhrbezirk einen Termin an, an dem die Bäume kostenlos abgefahren werden. Dies geschieht von Donnerstag, 7. Januar, bis zum Mittwoch, 13. Januar, jeweils an den Tagen, an denen auch der Restmüll abgefahren wird. Die jeweiligen Abholtermine können im Abfallkalender der Stadt nachgelesen werden, der auch auf der Homepage der Kommune aufgerufen werden kann, unter www.dinslaken.de/dienstleistungen/abfallkalender/. Die Teilnahme an der Abfuhr muss nicht angemeldet werden. Der Baum ist abzuschmücken und am selben Platz abzulegen an dem die Mülltonnen zur Abfuhr stehen. Sollte der Baum zu Hause noch länger stehen bleiben, kann er nach den oben genannten Terminen am Wertstoffhof an der Krengelstraße 109 abgegeben werden.