Monheim : Abfallkalender gibt’s auch in einer digitalen Fassung

Abfallkalender gibt’s auch in einer digitalen Fassung

Den Monheimer Abfallkalender gibt es jetzt auch digital. Alle Termine können per iCal-Funktion nun auch in den persönlichen Kalender auf dem Smartphone, Tablet oder PC übernommen werden. Foto: Stadt Monheim/Mockups Design

Monheim (elm) Der Abfallkalender 2021 wird gerade per Post an alle Haushalte verteilt. Der Kalender bietet sämtliche Abfuhrtermine, wichtige Informationen und Adressen rund um das Thema Entsorgung sowie den Wertstoffpass.

Privathaushalte können damit die Entsorgungsangebote des Wertstoffhofs im Gewerbegebiet Am Knipprather Busch in Anspruch nehmen. Der Monheimer Abfallkalender wird außerdem zunehmend smart. Ab sofort liegt er auf der städtischen Homepage unter www.monheim.de/abfall in einer digitalen Fassung vor.