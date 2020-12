Festliches Mettmann : Beste Weihnachtsbaum-Schmücker

Die drei Siegerbäume (von links) Astrid-Lindgren-Schule, IG Kindertagespflege sowie Rote Gruppe Kita Laubacher Feld. Foto: Kreisstadt Mettmann

Mettmann In den vergangenen Jahren waren sie ein besonderer Hingucker auf dem Blotschenmarkt. Der musste in diesem Jahr wegen der Pandemie ausfallen, und so wurden die hübsch dekorierten Weihnachtsbäume überall in der City aufgestellt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am vergangenen Freitag endete der Weihnachtsbaum-Schmuckwettbewerb, den das städtische Stadtmarketing organisiert hatte, tatkräftig unterstützt von Solveig Clausen vom Blotschenmarkt-Team. Insgesamt wurden 50 Tannenbäume angeschafft und in der Mettmanner Innenstadt aufgestellt, um trotz des coronabedingten Ausfalls des Blotschenmarktes für vorweihnachtliche Atmosphäre in den Straßen zu sorgen. Schulen, Kitas, Geschäftsleute, Vereine und Privatpersonen waren aufgerufen, die Weihnachtsbäume individuell zu schmücken. Die Schmuckaktion kam prima an.

Die Aule Mettmanner stifteten insgesamt 600 Euro Preisgeld und nun stehen die Gewinner der Weihnachtsbaum-Schmuckaktion fest, die mit Geldpreisen in Höhe von 25, 50 und 100 Euro prämiert werden: Astrid-Lingren-Schule, Spessartstraße (100 Euro), IG Kindertagespflege (50 Euro), Rote Gruppe Kita Laubacher Feld (25 Euro), Grundschule Am Neandertal, Rheinstraße, Grundschule Herrenhauser Straße, Katholische Grundschule Neanderstraße, Nachschulische Betreuung KGS Neanderstraße, Eulenklasse Grundschule Am Neandertal sowie AWO Kita Gruitener Straße. Aufgrund des aktuellen Lockdowns wird die Preisübergabe erst im Januar im Rathaus stattfinden. Die Bürgermeisterin wird dann die Gutscheine an die Gewinner überreichen.

„Wir möchten uns ganz herzlich bei allen bedanken, die an der Weihnachtsbaum-Schmuckation teilgenommen haben. Sie haben wesentlich dazu beigetragen, dass ein weihnachtliches Flair in die Innenstadt eingezogen ist“, betont Organisatorin Nathalie Villière. „Besonderer Dank gilt natürlich Solveig Clausen und den Aulen Mettmannern, die uns großartig unterstützt haben.“

Allerdings soll es bei einer einmaligen Aktion bleiben, denn alle Beteiligten hoffen darauf, dass im nächsten Jahr wieder der traditionelle Baumschmuckwettbewerb wie gewohnt auf dem Mettmanner Blotschenmarkt stattfinden kann.

(RP)