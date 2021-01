Wolfsrudel im Gebiet Schermbeck : Streit geht weiter, Petition gestartet

Wölfe - hier in einem Gehege in Niedersachsen (Symbolbild). Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Voerde/Kreis Wesel Über 11.000 Menschen haben online gegen den Abschuss der Niederrheinwölfin „Gloria“ unterzeichnet. Unterdessen wehren die Grünen in Schermbeck sich gegen Vorwürfe, nachdem sie für eine Tötung eintreten.

Unterdessen wehren sich die Grünen in Schermbeck, die der Resolution ebenfalls zugestimmt haben, gegen die Kritik, die der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) daran geübt hat. „Unsere Zustimmung zur Resolution des Rates der Gemeinde Schermbeck ist das Ergebnis eines intensiven Abwägungsprozesses“, führt die Ratsfraktion der Partei aus.

Die Niederrhein-Wölfin habe Zäune von 1,20 Meter Höhe mehrfach überwunden „und wird dieses Verhalten an ihre Nachkommen weitergeben“, so die Grünen. „Für die artgerechte Weidehaltung auf unserem Gemeindegebiet bedeutet das dann zukünftig durchgehende Zaunhöhen von über 1,20 Meter. Nächtliches Aufstallen aller in Frage kommenden Beutetiere und für Hasen und Rehe der Verlust von zahlreichen Äsungsflächen, weil sie die größeren Höhen nicht überwinden können, sind die Folge des Verbleibs dieser übergriffigen Wölfin.“