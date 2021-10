Zweimal in der Woche ohne Termin : Corona – Impfen ohne Termin jetzt dauerhaft in Dinslaken

Impfwillige finden Chancen in Dinslaken und bei einmaligen Aktionen in Voerde und Hünxe (Symbolbild). Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Dinslaken/Voerde/Hünxe Es kommt ein ständiges Angebot fürs Impfen ohne Termin nach Dinslaken. In Friedrichsfeld gibt es Freitag eine mobile Impfaktion auf dem Markt, und in Hünxe plant der TV Bruckhausen eine Impfaktion in Kooperation mit einer Praxis.

Das Impfzentrum in Wesel hat den Betrieb eingestellt. Dafür wird nun – neben weiteren – eine feste Anlaufstelle in Dinslaken eingerichtet, an der zwei Mal in der Woche ohne vorherige Terminvereinbarung geimpft wird. Zudem gibt es am heutigen Freitag die Chance zur spontanen Impfung in Voerde, und am Samstag kommender Woche lädt der Sportverein TV Bruckhausen zum Impfen in Hünxe.

Die dauerhafte Anlaufstelle für Corona-Impfungen wird in Dinslaken beim Roten Kreuz an der Heinrich-Nottebaum-Straße 24 geschaffen. Das ist im Bereich der Trabrennbahn, das Rote Kreuz betreibt bereits dort eine Teststation. Geimpft wird dort ab kommender Woche immer dienstags und donnerstags nachmittags, jeweils von 15 bis 20 Uhr und nach Auskunft des Kreises im „Drive Through“-Verfahren: Man könne im Auto vorfahren und darin sitzen bleiben, so wie auch schon bei den Testungen an der Station.

Für Kurzentschlossene kommt am Freitag, 8. Oktober, ein mobiles Impfteam des Kreises von 9 bis 14 Uhr auf den Marktplatz von Friedrichsfeld. Für beide Angebote – das dauerhafte in Dinslaken und das einmalige in Friedrichsfeld – bittet der Kreis darum, dass die Leute die Impf-Unterlagen direkt ausgefüllt mitbringen. Die nötigen Formulare - Anamnesebogen, Aufklärungsbogen, Einwilligung, alles in zweifacher Ausfertigung – kann man auf der Seite kreis-wesel.de/de/themen/coronavirus/ herunterladen. Außerdem muss man ein gültiges Ausweisdokument mitbringen. Verimpft werden die Präparate von Biontech und Johnson&Johnson.

In Hünxe bietet der TV Bruckhausen gemeinsam mit der Hausarztpraxis von Michael Wefelnberg einen Impftermin an. Er ist am Samstag, 16. Oktober, in der Zeit von 9.30 bis 12 Uhr im TVB-Treff am Waldweg 63. Verimpft wird Biontech, und der TV Bruckhausen lädt die Leute ein, sich danach noch bei einem Heiß- oder Kaltgetränk auszuruhen. Die nötigen Impf-Formulare sind vor Ort vorhanden, erklärt der Verein: „Es ist aber wünschenswert,sich zuvor die benötigten Formulare im Internet bei KV Nordrhein auszudrucken und mitzubringen“. Und er weist darauf hin: „Bitte an die Versichertenkarte und den Impfausweis denken!“

