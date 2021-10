Radweg wird saniert : Sternweg in Hünxe wird für über zehn Wochen zur Einbahnstraße

Sternweg in Hünxe wird für über zehn Wochen zur Einbahnstraße

Achtung, Baustelle (Symbolbild): Am Sternweg wird der Radweg erneuert. Foto: dpa/Jan Woitas

Hünxe Der Radweg am Sternweg soll erneuert werden. Für die gesamte Bauzeit wird die Straße nur noch in Richtung Bucholtwelmen befahrbar sein. Auch Radler und Fußgänger kommen nicht mehr durch.

Der Radweg am Sternweg in Hünxe wird saniert. Der Kreis Wesel führt die Maßnahme von Montag, 18. Oktober, bis voraussichtlich 22. Dezember, durch. Die planmäßige Bauzeit beträgt also gut zehn Wochen.