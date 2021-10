Verkehrsbehinderungen sind zu erwarten : Gehölz-Arbeiten an Bundes- und Landstraßen sind angelaufen

Voerde/Dinslaken/Hünxe Ab jetzt laufen wieder Fäll- und Rückschnittarbeiten im Bereich von Straßen. Deshalb sind Sperrungen zu erwarten. Autofahrer werden um Vorsicht gebeten.

An Bundes- und Landstraßen in Hünxe, Dinslaken, Voerde und auch Wesel sind Grünpflege-Arbeiten angelaufen. Deshalb sind Verkehrsbehinderungen zu erwarten. „Wie jedes Jahr haben die Gehölzpflegemaßnahmen am 1. Oktober begonnen und enden am 28. Februar im folgenden Jahr“, teilt das zuständige Landesamt Straßen NRW mit.