Erste Vorstellung in der Kathrin-Türks-Halle Dinslaken : Live-Premiere von „Roter März“ mit Rahmenprogramm und Promi-Gästen

Szene in "Roter März": Dieter Landuris in der Rolle des Pfarrers Albert Nienhaus, Thorsten Ippendorf als Revoluzzer. Foto: Adnan Köse

Dinslaken Das Hybridschauspiel „Roter März“ – ein Werk mit Elementen aus Theater und Film – kann endlich Live-Premiere feiern. Karten sind noch zu haben. Wer Donnerstag hingeht, kann auf prominente Gäste treffen.

Das Ruhrgebiets-Historiendrama „Roter März“ feiert Live-Premiere vor Publikum. Die erste Vorstellung ist am Donnerstag, 7. Oktober, die zweite am Freitag, 8. Oktober. Es ist die erste Theateraufführung in der renovierten Dinslakener Stadthalle, und am Donnerstag wird den Besuchern ein zusätzliches Programm dazu geboten.

Ab 19 Uhr wird die Bergkapelle Niederrhein auf dem Vorplatz bergmännisches Liedgut spielen und gegen 19.30 Uhr in die Halle einziehen. Auf der Premierenfeier nach der Aufführung können die Gäste mit den Schauspielern des Ensembles, wie etwa Dieter Landuris – er spielt die Rolle des Pfarrers Albert Nienhaus – direkt ins Gespräch kommen. Und damit nicht genug: „Wir freuen uns über hochkarätige Gäste bei der Premiere, die am Premierenabend zum Teil von weither aus der Republik nach Dinslaken anreisen, um bei der offiziell ersten Schauspielveranstaltung in der neuen Kathrin-Türks-Halle dabei zu sein“, teilt Regisseur Adnan Köse mit.

Als Ehrengast hat Roberto Ciulli zugesagt, der Regisseur und Intendant des Theaters Mülheim an der Ruhr. Ralf Seeger, Kampfsportler, Tierschützer und bekannt aus der TV-Serie „Harte Hunde“, will ebenfalls kommen, „sowie Deutschlands bekanntester Film- und Bühnen-Casting-Director, der Berliner Uwe Bünker“, so Köse weiter. Nicht zuletzt habe der Kölner Intendant des Theaters „Der Keller“ sich angekündigt, Heinz Simon.

Außerdem soll des kürzlich verstorbenen ehemaligen Leiters des Kulturamts, Klaus-Dieter Graf, mit einem filmischen Nachruf gedacht werden.

Im Rahmenprogramm planen die beiden Theatermacher, Regisseur Adnan Köse und Produktionsleiter Jürgen Wippich, eine Video-Aktion. Die Besucher der Premieren-Veranstaltung sind eingeladen, ihre Gedanken vor der Kamera zu äußern. Diese Aufnahmen könnten später auf der DVD von Roter März als Bonusmaterial zu sehen sein.

Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen, in der Stadtinformation am Rittertor, auf reservix.de und an der Abendkasse für 23 Euro zuzüglich Gebühren.

(szf)