Veener Dorfgespräche 2021 : Es raucht wieder in der Denkfabrik Dorf

Alpen-Veen Nach einem Jahr Pandemie-Pause gehen die „Veener Dorfgespräche“ in ihre dritte Runde. Eingeladen ist die ganze Region. Neu sind vier Workshops über Chancen des Landlebens. Da geht’s auch um Klimaschutz und Klimaanpassung.

Ein Dorf wie Veen hält was auf Tradition. Und wenn etwas drei Mal in aller Regelmäßigkeit veranstaltet worden ist, gehört es zum bewahrenswerten Bestand. So ist das nun auch mit den „Veener Dorfgesprächen“. Die gehen nach einem coronabedingten Aussetzer am Samstag, 6. November, in ihre dritte Runde. Wie gehabt, doch trotzdem anders. Denn es wird beim „Niederrheinischen Symposium für dörfliches Leben“ zwar wie bisher am Abend ein munteres, prominent besetztes Talk-Podium geben mit Exponenten des Dörflichen, mit „Landeiern“ im besten Sinne. Doch vorher wird tagsüber gearbeitet – in vier thematisch unterschiedlichen Workshops, wie’s auch auf dem Lande heutzutage neudeutsch heißt.