Burghofbühne zeigt Premiere am 7. Januar in Dinslaken : „Die Nibelungen“ – Helden auf Abwegen

Brauchen wir noch Helden? Die Burghofbühne beantwortet die Frage mit einer großen Portion Humor. Foto: LTB

Dinslaken Wer braucht denn heute noch Helden, die in Drachenblut baden! Die Burghofbühne erzählt die große Sage erfrischend anders: Am 7. Januar ist Premiere in der Kathrin-Türks-Halle.

David Schnaegelberges Inszenierung von „Die Nibelungen“ feiert am Freitag, 7. Januar, Premiere in Dinslaken. Die Aufführung der Burghofbühne beginnt um 20 Uhr in der Kathrin-Türks-Halle. Das Publikum ist im Anschluss zur gemeinsamen Premierenfeier eingeladen.

„Die Nibelungen“ ist die wohl bekannteste deutsche Sage; schillernd die Geschichten rund um einen unverwundbaren Drachentöter, erotisch aufgeladene Zweikämpfe, machtlüsterne Intrigen und einen im Rhein versenkten Goldschatz. Kaum ein Stoff wurde so oft besungen, neu erzählt und vom Zeitgeist interpretiert und vereinnahmt wie das Nibelungenepos.

In Mathias Spaans Neubearbeitung an der Burghofbühne geht es daher nicht nur darum, die bekannte Geschichte einmal mehr zu erzählen und zu besingen – in einer kurzweiligen, verknappten Fassung, die das wuchernde Sagengeflecht erfolgreich auf sechs Figuren komprimiert. Es geht vor allem auch darum, den Mythos aus heutiger Perspektive neu zu befragen und neu zu gebrauchen.

Im Zentrum von David Schnaegelbergers Regie steht dabei das Thema des Heldentums, denn nicht zuletzt ist die Sage vom Drachenbezwinger Siegfried auch eines der größten Heldenepen der Geschichte. Doch sind Helden wie Siegfried heute noch relevant und zeitgemäß? Brauchen wir sie noch oder gehört die Idee des Heldentums mitsamt ihren Protagonisten entsorgt?

Die Inszenierung bearbeitet diese Fragen überraschend konkret und mit einer großen Portion augenzwinkernden Humors.

Karten kosten im Vorverkauf 15 Euro, ermäßigt 7,50 Euro, an der Abendkasse 17 Euro, ermäßigt 8,50 Euro.