Rheinische Landestheater und Kulturamt Neuss : „Kultur für Kinder“ mit neuem Programm im RLT

Im Mai zeigt das Theater Mimikri Rumpelstilzchen. Foto: Jürgen Frisch

Neuss „Kultur für Kinder“ heißt die Theaterreihe, die in Kooperation mit dem Kulturamt organisiert wird: An sechs Sonntagen finden im Schauspielhaus des Rheinischen Landestheaters jeweils drei Vorstellungen statt. So können Karten erworben werden.

Sie regen zum Lachen, Phantasieren und Mitfühlen an: Auch im kommenen Jahr gibt es iim Rheinischen Landestheater (RLT) wieder einige Stücke, die speziell für junge Zuschauer ausgewählt worden sind. „Kultur für Kinder“ heißt die Theaterreihe, die in Kooperation mit dem Kulturamt organisiert wird: An sechs Sonntagen finden im Schauspielhaus des Rheinischen Landestheaters jeweils drei Vorstellungen um 11, 14 und 16.30 Uhr statt. Zu Gast sind verschiedene Theater, die ein abwechslungsreiches Programm versprechen.

Mit „(R)ausgerutscht“ gibt das Casamax Theater aus Köln am Sonntag, 16. Januar, den Auftakt und am Sonntag, 13. März, spielt das Comedia Theater aus Köln „Emil und die Detektive“. Am 15. Mai ist das Theater Mimikri aus Büdingen mit „Rumpelstilzchen“ in Neuss zu Gast. Die Burghofbühne Dinslaken präsentiert am 25. September „Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete“. Am 6. November spielt das Rheinische Landestheater aus Neuss „Die Schneekönigin“. Das Kindertourneetheater Schaukelmond zeigt am 4. Dezember „Hexe Lissy und die Turbozauberflugmaschine

Für Kinder ab sechs Jahren sind alle Vorstellungen zum Preis von 42 Euro im Abo erhältlich. Die Abos können mit der am Flyer befindlichen Bestellkarte per Post an das Kulturamt der Stadt Neuss, Oberstraße 17, oder per Mail an kfk@stadt.neuss.de bis zum 13. Dezember bestellt werden.