Erstes Dreigestirn der Wipperfürther Karnevalsgesellschaft : Jecke Premiere bei den Baulemännern

Wipperfürth Die Wipperfürther Karnevalsgesellschaft proklamierte jetzt ihr erstes Dreigestirn – und das im jecken elften Jahr ihres Bestehens.

Es sind schwierige Zeiten, und nicht zuletzt deshalb ist es wichtig, den Humor nicht zu verlieren. Das gilt besonders für die Jecken. Daher verwundert es nicht, dass die Wipperfürther KG Baulemann anno pief, die sich 2010 gegründet hat, ausgerechnet in der Corona-Pandemie erstmalig ein Dreigestirn proklamiert hat: Jungfrau „Dirklinde“ Dirk Osberghaus, Bauer David Engelmann und Prinz Marcus Flock gehen als Tollitäten in die neue Session, von der zurzeit niemand weiß, ob sie denn auch wie geplant durchgezogen werden kann. Höhepunkt des Baulemann-Dreigestirns soll der Umzug in der Hansestadt am Karnevalssonntag, 27. Februar, sein. Wenn der denn stattfinden sollte, wird auch das Prinzenpaar der Narrenzunft Neye, Prinz Bonsai I. und seine Prinzessin Bianca aus dem Hause Berghaus, mitfahren.