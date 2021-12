Über Leiter ins Schlafzimmer geklettert : Frau verscheucht in Dinslaken Einbrecher

Frau verscheucht in Dinslaken Einbrecher

Über eine Leiter verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Haus an der Hügelstraße (Symbolfoto). Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Mit dreisten Einbrechern bekam es eine Frau aus Dinslaken zu tun. Die Eindringlinge benutzten eine Leiter, die sie im Garten gefunden hatten, als Steighilfe.

Am Mittwoch gegen 17.45 Uhr hörte eine 58-jährige Frau in ihrer Doppelhaushälfte an der Hügelstraße Geräusche aus dem oberen Stockwerk.