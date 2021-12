Aus der Traum in Dinslaken, Voerde, Walsum : Wieder eine Session ohne Sitzungskarneval

Schlechte Zeiten für Karnevalisten: Corona macht ihnen erneut einen Strich durch die Rechnung. Foto: jk/KG Rot-Weiß Alt-Walsum

Walsum/Voerde/Dinslaken Die Enttäuschung ist bitter für die Karneval-Aktiven in der Region. Ein neuer Rückschlag für das Brauchtum, ein Verzicht auf Gemeinschaft. Die Vereine erklären, wie es jetzt weitergeht und wie sie die Sache sehen.

Bei der KG Alt-Walsum ist der Ticket-Vorverkauf in vollem Gange. Einige Veranstaltungen seien bereits ausverkauft, meldet der Verein. Die Aktiven steckten mitten in den Vorbereitungen der Programmpunkte. Und nun heißt es: Im zweiten Jahr in Folge gibt es keine Sitzungen im Alt-Walsumer Karneval.

Die nordrhein-westfälische Landesregierung und der organisierte Karneval, vertreten durch den Bund Deutscher Karneval, hat sich darauf verständigt, dass Saalveranstaltungen, Partyformate und dergleichen wegen der Corona-Situation abgesagt werden sollen.

Info Freiwilliger Schritt der Karnevalisten Verbindlichkeit Die Absage ist ein freiwilliger Schritt der Karnevalisten. Vereine, die sich anders entscheiden, dürften aber mit viel Kritik zu rechnen haben. Weitergehend In einigen Städten - etwa Wesel - sind auch Umzüge bereits abgesagt worden.

„Bei diesen Veranstaltungen sind Abstandsgebote und Maskenpflicht nur schwer umsetzbar, und daher respektiert und unterstützt die KG Alt-Walsum diese Entscheidung und sagt alle geplanten Veranstaltungen für die Session 2021/22 ab“, teilt der Alt-Walsumer Vorsitzende Dirk Bergmann mit. Die bereits verkauften Tickets behalten ihre Gültigkeit fürs Jahr 2023. Das heißt: Wenn der Vorverkauf für die Feiern der nächsten Session läuft, können die Karten für die entsprechend gleichen Feiern eingetauscht werden.

Die Termine für die Sitzungen 2023 stehen schon fest. Es sind der 21. Januar, der 28. Januar und der 4. Februar. Die Karnevals-Gaudi ist für den 10. und 11. Februar geplant, und weitere Karnevalssitzungen sollen am 17. und 18. Februar 2023 stattfinden. Wer so weit nicht vorausplanen nicht will, kann seine Tickets auch zurückgeben. Das geht bis zum 30. Juni 2022.

Die Alt-Walsumer Organisatoren halten sich für 2022 aber offen, zumindest das Pfannkuchenessen an Veilchendienstag vielleicht doch noch durchzuführen. Mit den Einnahmen daraus werden jedes Jahr Vereine und Organisationen aus der Region unterstützt. In diesem Jahr geht das Geld an die frisch etablierte Kindertanzgruppe „Die Traum-Tänzer“ der rotweißen Jecken. Die Kleinen müssen ein weiteres Jahr auf ihre großen Auftritte warten.

Die KG Alt-Walsum lockt jedes Jahr rund 2800 Besucherinnen und Besucher zu ihren Sitzungen in die Stadthalle Walsum und in den Johannitersaal. Sie wollen ehrlichen, selbstgemachten, aber trotzdem professionellen Karneval bieten, mit einem bunten Mix aus Showtänzen, Musik, Parodien und Büttenreden.

Die Narren vom 1. Voerder Karnevalsverein (VKV) sagen ihre Saalveranstaltungen ab. Das betrifft den Maskenball in der Aula des Gymnasiums und die Kindersitzung in der Gaststätte Wessel in Spellen; beide Feiern hätten im Februar stattfinden sollen. Die VKV-Verantwortlichen hatten schon seit einigen Tagen übles geahnt: „550 Leute in der Schul-Aula beim Maskenball... das wäre wahrscheinlich auch mit zusätzlichen Testungen schwierig“, sagt der Vorsitzende Martin Scholz. Nun also hat man Klarheit.

„Was ich sehr enttäuschend daran finde, ist, dass die Landesregierung eigentlich nur eine ,Empfehlung’ abgibt“, ordnet Scholz die Entwicklung ein. „Da wäre mir wirklich mal eine klare Aussage, ein Verbot, lieber gewesen.“ Denn nun blieben die ehrenamtlich Engagierten in der Verantwortung, auch für mögliche finanziellen Folgen. Zwar sind Fördermittel in Aussicht gestellt, aber das findet Scholz nicht wirklich überzeugend. „Da heißt es: Na, wer jetzt Kosten hat, kann sich 1473 Seiten aus dem Internet runterladen, da gibt es seinen Topf mit Geld“, und nun sollten die Vereinsvertreter zusehen, wie sie da ran kommen – bitteschön noch bis zum 23. Dezember.

Enttäuscht sei man im Verein auch darüber, dass es überhaupt so weit kommen musste. Was das betrifft sieht Martin Scholz nicht nur die Politik, sondern auch Privatleute in einer persönlichen Verantwortung – etwa diejenigen, die sich nicht haben impfen lassen. „Die haben unter anderem dazu beigetragen, dass mal wieder das soziale Leben den Bach runtergeht.“

Der VKV selbst fürchtet keine großen finanziellen Verluste. Man müsse sich nur mit wenigen Vertragspartnern einigen. Der dunklen Vorahnungen wegen hatte man die Saalveranstaltungen auch noch nicht groß beworben: „Wir haben erst ganz geringe Stückzahlen an Karten verkauft.“ Allerdings gehe es den Aktiven des VKV bei all dem ja gar nicht in erster Linie ums Geld. „Uns geht es hier in Voerde echt darum, was zusammen zu machen, die Tradition hochzuhalten.“

An den Planungen für den Tulpensonntagszug in Voerde hält der VKV wie berichtet bislang fest. Die endgültige Entscheidung soll im Januar fallen.

Große Enttäuschung herrscht auch bei der KG Rot-Gold Dinslakener Altstadt. „Auch wenn wir Karnevalisten insgeheim damit rechnen mussten: Jetzt, wo diese Entscheidung getroffen wurde, sitzt die Enttäuschung tief“, so der stellvertretende Vorsitzende Frank Winko-Bugenings. Er betont, dass der Verein die Entscheidung, die Land und Verbände „im Schulterschluss“ getroffen hätten, mitträgt. Aber traurig sind die Narren trotzdem.

„Die größte Enttäuschung ist bei unseren jüngsten und jugendlichen Mitgliedern und Aktiven wahrzunehmen“, so Winko-Bugenings. „Seit gut zwei Jahren trainieren unsere Garden Woche für Woche ihr Tänze und Formationen, ohne diese einem breiten Publikum zu präsentieren.“

Eine kleine Hoffnung gebe es noch für den Straßenkarneval, „auch wenn wir den Zeitpunkt bis zur Entscheidung Mitte Januar als zu spät empfinden. Das Wurfmaterial wird in der Regel viele Monate im Voraus geordert und beschafft. Die Industrie wird angesichts der derzeitigen Lage wesentlich weniger produzieren. Wie dass dann in vier Wochen organisiert werden soll, halten wir für schwierig.“ Die Altstädter planten nun eine Möglichkeit, „wo sich unsere Aktiven im nächsten Jahr präsentieren können“.

(szf)