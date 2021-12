„Drei Schwestern“ im FFT : SeTA probt Tschechow auf großer Bühne

Info

Das Stück „Drei Schwestern“ von Anton Tschechow wurde am 31. Januar 1901 in Moskau uraufgeführt. In dem Drama geht es um unerfüllte Sehnsüchte und Erwartungen. Drei Frauen möchten autonom sein und zugleich Anschluss finden an gesellschaftliche Entwicklungen. Dabei empfinden sie bleierne Leere.

Die Aufführung DasSeTA zeigt das Tschechow-Stück am Freitag, 17. Dezember, und Samstag, 18. Dezember, jeweils um 20 Uhr, am Sonntag, 19. Dezember, um 15 Uhr, im Forum Freies Theater (FFT) am Konrad-Adenauer-Platz 1. Dauer: 90 Minuten. Tickets: 16 Euro.