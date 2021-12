Jury würdigt jahrelanges Engagement : Stadt Dinslaken vergibt Heimatpreis an Adnan Köse und Sepp Aschenbach

Dinslaken Die Entscheidung ist gefallen: Die Preisträger des Heimat-Preises der Stadt Dinslaken 2021 sind Regisseur Adnan Köse und Heimatforscher Sepp Aschenbach.

Mit der Entscheidung, den Heimatpreis 2021 an Adnan Köse zu vergeben, würdigte die Jury dessen jahrelanges Engagement. Geboren und aufgewachsen in Dinslaken, sei er seiner Heimatstadt immer treu geblieben und habe sie in den Fokus seiner Projekte gestellt. Gerade erst habe er durch das Theaterstück „Roter März“ als Hybridschauspiel in einer Mischung aus Theater und Film sein großes bürgerschaftliches Engagement aus nächster Nähe gezeigt. Dadurch wurde Dinslaken im vergangenen Frühjahr zur „Digitalen Kulturhauptstadt“. Adnan Köse erhält den 1. Preis in Höhe von 3.500 Euro.