Landestheater Dinslaken gastierte in Erkelenz : Theater mit schwieriger Inszenierung

Erkelenz Das Theaterstück „Bang Boom Bang“ überzeugte nicht alle Besucher in der Erkelenzer Stadthalle. Zu Gast war das Landestheater Dinslaken.

Rund zwei Stunden lang unterhielt das Ensemble sein Publikum mit Themen wie Versicherungsbetrug, Bankraub und Pornofilmen, nahm die Zuschauer dabei mit auf eine unterhaltsame Zeitreise mit Liebeserklärung an das Ruhrgebiet . Die erfolgreiche Verfilmung aus dem Jahr 1999 mit bekannten Darstellern wie Diether Krebs , Oliver Korittke, Ralf Richter, Christian Kahrmann und Sabine Kaack als Bühnenfassung: ein gewagtes Experiment, weil die schnellen Szenenwechsel oftmals nur mit Hilfe eines großen Bildschirms umgesetzt werden konnten und die Schauspieler größtenteils aus einer überdimensionierten Box heraus agierten, in deren Öffnungen sie auftauchten und genau so schnell wieder verschwanden.

Dennoch gab es viel Applaus, die bis zum Schluss durchgehalten hatten und die waghalsige Geschichte von Keek, der eigentlich Dirk heißt (gespielt von Matthias Guggenberger) und in der Klemme steckt. Nach dem Banküberfall ging sein Komplize Kalle (Arno Kempf) allein in den Knast. Der Deal: Keek sollte dessen Anteil an der Beute – 90 Prozent von 200.000 Mark – für ihn aufbewahren. Als Kalle wutentbrannt aus dem Gefängnis ausgebrochen ist, nachdem er seine Ehefrau Manuela (Christine Schaller) als Akteurin in einem Pornostreifen erkannt hat, wird es problematisch. Denn das Geld ist weg. Ein neuer Plan muss her. Da ist es praktisch, dass sein Freund Schlucke (Markus Penne) beabsichtigt, im Auftrag seines Chefs Werner Kampmann (Arno Kempf), Inhaber einer Spedition, ein großes Ding durchzuziehen: einen vorgetäuschten Einbruch in die Firma, um die Versicherung zu betrügen. Keek, sein Kumpel Andy (Sven Mattke) und der zwielichtige Ratte (Kai Götting) wittern ihre Chance. Doch die Lagerhalle der Spedition entpuppt sich als leer, der Tresor enthält nur Akten. Die Stimmung kippt, und als Andy seiner angestauten Wut freien Lauf lässt und die Tresor-Tür zuknallt, wird Keeks Daumen abgetrennt und verbleibt im verschlossenen Inneren des Tresors.