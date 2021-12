Wunschbaumaktion in Dinslaken : 423 Kinderwünsche erfüllt

Wunschbaumaktion in Dinslaken

Das Organisationsteam und die Händlerinnen und Händler, die sich an der Aktion beteiligt haben, freuen sich, dass soviel Wünschee erfüllt werden können. Foto: Stadt Dinslaken Foto: DIN/Stadt Dinslaken

Dinslaken Neben den Geschenken gab es auch viele Sachspenden. Die Spendenaktion im Rahmen der Kinderwunschbaumaktion, die dem Spendentopf „Kinder in Not“ zugutekommt, erbrachte 16.561 Euro.

Erneut findet in Dinslaken die Kinderwunschbaumaktion statt. Die Aktion hat auch in diesem Jahr durch das Engagement von Organisatorin Helga Hendricks und verschiedenen Dinslakener Geschäftsleuten in Kooperation mit dem Team der Dinslakener Stadtverwaltung zu einem überwältigenden Ergebnis geführt.