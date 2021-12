Gedenken an Nazi-Opfer : Gunter Demnig verlegt Stolpersteine für Spellener Juden in Neuss

Gunter Demnig ist ein gefragter Mann. Freie Termine für Stolpersteinverlegungen gibt es erst wieder im September 2022. Foto: mg/Markus Gehling

Voerde/Neuss Philipp und Pauline Herz betrieben im Rheindorf eine Metzgerei. 1921 zogen sie mit ihren drei Kindern nach Neuss. Rund 18 Jahre lang lebte die Familie in der Stadt.

Seit 25 Jahren verlegt der in Berlin geborene Künstler Gunter Demnig zur Erinnerung an Opfer aus der Zeit des Nationalsozialismus Stolpersteine. Die mit den Namen und Geburtsdaten der Opfer versehenen Messingtafeln lässt er vor den Häusern der letzten selbstgewählten Wohnorte der Menschen in den Bürgersteig ein. In Dinslaken verlegte Demnig die ersten Steine im Februar 2012. Mittlerweile gibt es in über 1800 Kommunen etwa 90.000 Gedenksteine. Am vergangenen Samstag kamen vier hinzu.

Gunter Demnig ließ vier Stolpersteine vor dem Haus Kapitelstraße 33 in Neuss ins Trottoir ein. Rund 18 Jahre lang lebten Philipp und Pauline Herz mit ihren drei Kindern in der Stadt. Dort wo sich heute ein türkischer Friseursalon befindet, betrieben sie eine Metzgerei. Gemeinsam mit dem Künstler waren Schüler einer Projektgruppe der Gesamtschule gekommen, Vertreter des Stadtarchivs, engagierte Neusser, der Bürgermeister Reiner Breuer und auch zwei Gäste aus Voerde. Denn die Familie Herz, an die nun fünf Stolpersteine in Neuss erinnern, stammte aus Spellen.

Insgesamt erinnern in Neuss nun fünf Stolpersteine an die jüdische Familie Herz. Foto: mg/Markus Gehling

Philipp war das fünfte von sechs Kindern des Spellener Metzgers Jakob Herz, der seit 1871 in dem Rheindorf Spellen eine Metzgerei betrieb. Der 1876 dort geborene Philipp übernahm später den angesehenen Metzgereibetrieb seines Vaters. 1905 heiratete er in Neuss die aus Fischeln stammende Pauline Salomon. In Spellen bekamen das Ehepaar drei Kinder, Friedrich Jakob (geboren 1907), Erich (geboren 1911) und Sybilla (geboren 1913).

Der Künstler Gunter Demnig hat bereits in über 1800 Städten und Gemeinden Stolpersteine verlegt. Foto: mg/Markus Gehling

Bald nach dem Tod von Vater Jakob zog die Familie 1921 – also vor genau 100 Jahren – nach Neuss, um dort eine größere Metzgerei zu übernehmen. Philipp lebte da seit 44 Jahren in Spellen, die drei Kinder waren damals 13, 9 und 7 Jahre alt. Es war eine Zeit des zunehmenden Antisemitismus und überall am Niederrhein verließen jüdische Familien die Dörfer und zogen in größere Städte. Den Betrieb in Spellen verpachtete Herz an Otto Arera, verbunden mit einem Vorkaufsrecht. Damit erwarb Arera 1935 den Betrieb, um ihn bald darauf an die Familie Kampen weiter zu verkaufen, die die Metzgerei bis zum heutigen Tag in Spellen führt.

Erich und Friedrich arbeiteten später als Angestellte in Neuss. Aufgrund der Boykottmaßnahmen der Nationalsozialisten verpachtete Philipp ab 1934 auch die Metzgerei in Neuss und verkaufte ihr Wohn- und Geschäftshaus an der Kapitelstraße 1938 endgültig. Ein Großteil der Verkaufserlöse wurde gleich beschlagnahmt. In der Pogromnacht wurde auch die Wohnung der Eheleute Herz zertrümmert, die Jungs waren da schon ausgewandert. Im Haus wohnte bei der Familie Herz auch die Kriegswitwe Lina Winter, die später in Riga ermordet wurde. Sie blieb auch nach der Emigration der Herz‘ noch einige Zeit dort wohnen.

Philipp und Pauline flohen 1939 von Neuss nach Groningen, wo ihre Tochter seit 1933 lebte. Sie hatte dort mit Frederik Goslinski einen Niederländer geheiratet. Nach ihrer Hochzeit konnten sie dort wohl ein recht normales Familienleben führen, in Groningen lebten etwa 3.000 Juden, davon waren 1940 etwa 250 Flüchtlinge aus Deutschland.