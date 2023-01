Wohn- und Geschäftshaus Feuerwehr löscht Kellerbrand an der Hünxer Straße in Dinslaken

Zu einem Kellerbrand an der Hünxer Straße wurde die Dinslakener Feuerwehr Montagnacht gerufen. Der Alarm für diesen Einsatz erfolgte zeitgleich gegen 23.37 Uhr für die Feuerwehreinheiten Hauptwache, Stadtmitte sowie für den Rettungsdienst. Das Feuer war in dem mehrgeschossigen Wohn- und Geschäftsgebäude ausgebrochen, in dem am 12. Dezember in einem Ladenlokal im Erdgeschoss ein Mensch erschossen worden ist. Der Mann soll mit zwei Kumpanen den Ladeninhaber überfallen haben, der dann in Notwehr geschossen haben will. Das Opfer wurde damals in den Rücken getroffen und starb. Wie von der Kreispolizei auf Nachfrage zu erfahren war, wird kein Zusammenhang zu der damaligen Tat gesehen. Die polizeilichen Ermittlungen laufen, die Ursache für den Kellerbrand ist noch unbekannt.