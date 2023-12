Verpuffung im dritten Obergeschoss Explosion in Haus in Hagen – Wohnungen unbewohnbar

Nach einer Explosion in einer Wohnung in Hagen ist das Gebäude schwer beschädigt worden. Mehrere Wohnungen sind nach Einschätzung eines Statikers nicht mehr bewohnbar, wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte. Aus unbekannten Gründen war es in der Wohnung im dritten Obergeschoss am Mittag zu einer Verpuffung gekommen. Zu dem Zeitpunkt habe sich niemand in der Wohnung befunden, so dass es keine Verletzten gab. Was explodiert sei, sei unklar, sagte ein Feuerwehrsprecher. Die Polizei habe die Ermittlungen aufgenommen.