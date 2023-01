Polizei sucht Zeugen Urnenfach auf Parkfriedhof beschädigt

Unbekannte haben auf dem Parkfriedhof an der B 8 in Dinslaken eine Urnenstele schwer beschädigt. Ein Mitarbeiter des Friedhofs benachrichtigte am Montag gegen 13.25 Uhr die Polizei, nachdem ihm die Beschädigungen aufgefallen waren. Die vertikale Stele hat Platz für insgesamt zehn Einlagefächer für Urnen, jeweils drei in einer Reihe. Die Fächer selber sind mit gravierten Platten aus Stein abgedeckt. An einem mittleren Fach hat sich jemand zu schaffen gemacht.