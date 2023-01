Verkehrsachse Wesel-Voerde-Duisburg B 8 wegen Bauarbeiten acht Monate gesperrt

Die Deutsche Bahn (DB) arbeitet am dreigleisigen Ausbau der Bahnstrecke Emmerich-Oberhausen. Im Rahmen des Ausbauprojekts packen die Mitarbeiter laut eigener Aussage insgesamt 47 Brückenbauwerke entlang der rund 73 Kilometer langen Strecke zwischen Niederrhein und Ruhrgebiet an. In diesem Jahr steht unter anderem das Brückenbauwerk der Willy-Brandt-Straße (B 8) in Wesel auf dem Bauprogramm des Projektteams. Um Platz für das dritte Gleis zu schaffen, erneuert die DB die Brücke komplett. Im Februar wird mit ersten vorbereitenden Arbeiten, zum Beispiel an der Oberleitungsanlage, begonnen.