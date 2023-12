Einsatz in Mönchengladbach Brandstiftung nach Feuer an Luisenstraße ausgeschlossen

Bei einem Feuer an der Luisenstraße ist am Montag, 11. Dezember, eine Frau verletzt worden. Sie wurde wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Feuerwehr und Polizei waren am Mittag für mehrere Stunden im Einsatz. Der Brand war in einer Wohnung im ersten Obergeschoss ausgebrochen und hatte sich auf ein angrenzendes Flachdach ausgebreitet. Die Rauchsäule ragte weit in den Himmel. Für die Löscharbeiten wurde die Luisenstraße gesperrt. Nach einer Stunde war das Feuer unter Kontrolle. Daraufhin mussten aber noch Glutnester abgelöscht und das Dach teilweise abgedeckt werden.