Feuerwehreinsatz in Mönchengladbach Rauchsäule über Stadt durch Brand an Luisenstraße

Feuerwehr und Polizei waren am Montagmittag, 11. Dezember, für mehrere Stunden an der Luisenstraße im Einsatz. Dort kam es gegen 11.30 Uhr zu einem Brand in einer Wohnung im ersten Obergeschoss, der sich auf ein angrenzendes Flachdach ausgebreitet hat. Das meldete die Feuerwehr. Schon bei der Anfahrt konnten die Rettungskräfte die Rauchsäule sehen, die weit in den Himmel reichte. Der Geruch von Feuer und Ruß waren sogar im Innenstadtbereich zu vernehmen.