Kreis Heinsberg Feuerwehr warnt vor Brandfallen durch Kerzen

Dem Verband ist es ein Anliegen, über diese Brandrisiken in der Vorweihnachtszeit zu informieren und an die Umsicht der Bürgerinnen und Bürger zu appellieren. „Jedes Jahr ereignen sich in Deutschland in der Adventszeit zahlreiche folgenschwere Brände, die durch ein umsichtiges Verhalten und Umgang mit brennende Kerzen, Wunderkerzen und leicht entzündlichen Gegenständen in der Weihnachtszeit vermieden werden könnten“, so der Verband. Gerade die Unachtsamkeit beim Umgang mit dem Adventskranz in dieser Zeit sei eine der häufigsten Ursachen für Wohnungsbrände.