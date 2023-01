Für Büchsenlichter Weltladen Dinslaken sammelt Wachsreste für die Ukraine

Der Weltladen unterstützt damit die Initiative des Vereins Life Cologne. Der Verein ist eine Kölner Hilfsorganisation, drei Viertel der Vereinsmitglieder haben familiäre Wurzeln in der Ukraine. Im Oktober 2022 begannen die russischen Angriffe auf die zivile Infrastruktur in der Ukraine. Es kam zu langandauernden Stromausfällen – in manchen Gebieten wochenlang. Über Kontakte in die Ukraine erfuhr der Kölner Verein, dass dort an vielen Orten zumeist Frauen in kleinen Manufakturen „Büchsenlichter“ fabrizieren.