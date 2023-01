22-Jähriger wurde mit Haftbefehl gesucht Autodieb und Tankbetrüger in Voerde gefasst

Voerde · Der Polizei ist am Donnerstagabend in Voerde ein mutmaßlicher Autodieb und Betrüger ins Netz gegangen. Der 22-Jährige wurde per Haftbefehl gesucht.

27.01.2023, 10:29 Uhr

Der 22-Jährige wurde festgenommen (Symbolfoto). Foto: dpa/David Inderlied