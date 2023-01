Vom Stapp bis Stadtgrenze Oberhausen Am Emscherdeich werden 66 Bäume gefällt

Als Ersatz werden an der Emscher-Mündung neue Bäume in den gerade entstehenden Auenwald gepflanzt. Die Renaturierung der Emscher im Mündungsbereich werde sich positiv auf die Flora und Fauna entlang des Flusses auswirken, so der Verband. Im November 2022 hatte die Emschergenossenschaft die neu geschaffene Mündung der Emscher bei Voerde geflutet: Es war der Beginn von etwas ganz Neuem. Über mehrere Arme erreicht jetzt der Fluss den Rhein. Dazwischen ist die ein oder andere Insel entstanden, eine künftige Auenlandschaft, in der sich seltene Tier- und Pflanzenarten ausbreiten können.