Saisonstart in Winterberg : Diese Regeln gelten beim Skifahren

Saisonstart in Winterberg

Skilift in Winterberg Foto: dpa/Henning Kaiser

Winterberg 26 Skilifte gibt es im sauerländischen Winterberg, am ersten Adventswochenende liefen zunächst nur zwei. Wer Skifahren will, muss geimpft oder genesen sein. Die Betreiber hoffen nun auf ein kaltes Wochenende.

Mit zunächst zwei Liften ist Winterberg im Sauerland am vergangenen Wochenende in die Skisaison gestartet. Auch Rodeln ist möglich. „Es war angenehm voll am Wochenende, für alle entspannt“, sagt eine Sprecherin des Skikarussells Winterberg. Sobald mehr Schnee da ist, werden weitere Lifte hinzukommen.