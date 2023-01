Großeinsatz in Bad Oyenhausen Großbrand in Lagerhalle – sechsstelliger Schaden

Ein Feuer in einer Lagerhalle in Bad Oeynhausen nordöstlich von Bielefeld hat einen Sachschaden von mehreren 100.000 Euro verursacht. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte der Brand am Mittwochabend einen Großeinsatz ausgelöst. Den Angaben zufolge wurde niemand verletzt. Wegen der starken Rauchentwicklung gab es eine Warnmeldung für die Anwohner in dem Ort nahe der Landesgrenze zu Niedersachsen. Die Feuerwehr machte Messungen in der Luft und im Löschwasser.