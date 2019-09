Oldtimer-Streifenwagen : Mit diesen Polizeiautos waren die Beamten früher im Einsatz

Düsseldorf Am Montag hat der Generationswechsel bei den Einsatzfahrzeugen der NRW-Polizei hin zum Van begonnen. Ein Blick ins Polizei-Oldtimer-Museum zeigt: Die Autos der Beamten haben sich ganz schön verändert.

Am Montag hat NRW-Innenminister Herbert Reul die neuen Streifenwagen für die Polizei in NRW vorgestellt. Bei den Autos handelt es sich gleich um zwei Modelle: einen Ford S-Max und einen Mercedes-Benz Vito aus dem Segment „Utility“. Insgesamt werden rund 2200 Fahrzeuge neu angeschafft.

In der Geschichte der NRW-Polizei wurden die Beamten immer wieder mit neuen Dienstfahrzeugen ausgestattet. So waren sogar eine Zeit lang Porsche auf den Autobahnen unterwegs. Besonders bekannt und beliebt ist aber eines der ersten Polizeifahrzeuge, der VW Käfer. Zu Beginn seiner Ära war er in einem sehr dunklen Grün lackiert und überzeugte vor allem durch seine robuste Karosserie und seinen niedrigen Preis. Bis Ende der 70er Jahre war er das meist verwendete Polizeiauto in ganz Deutschland.