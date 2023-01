Debattenwettbewerb #mitreden Finalisten debattieren im Düsseldorfer Landtag

Jetzt geht es ins Finale, wo es um die großen nationalen Themen gehen soll. Denn Debattenkultur hat seinen Stellenwert sowohl im Lokalen wie bei den bundes- und landespolitischen Auseinandersetzungen. Für alle wichtigen Entscheidungen in einer Demokratie ist das öffentliche Abwägen der Argumente zentral. Wer glaubhaft und überzeugend für eine Sache eintritt, hat selbst in einem etablierten System beste Chancen, sich durchzusetzen. Und genau das sollen die Schülerinnen und Schüler in unserem Wettbewerb spielerisch und ernsthaft erlernen. Die vier Schulen messen sich im Plenum des Landtags zunächst in der Halbfinalrunde zu einem vorbereiteten Thema. Vor Ort wird gelost, wer auf der Pro- und wer auf der Contraseite debattiert. Die Sieger der Halbfinals ziehen dann in die finale Runde ein. Dort geht es dann um ein Thema, das erst kurz vor der Debatte bekannt gegeben wird.