Streit in Innenstadt Messerangriff in Münster – 26-Jähriger schwer verletzt

Nach einem Angriff mit einem Messer in der Innenstadt von Münster hat die Polizei einen 23-jährigen Tatverdächtigen festgenommen. Ein 26-Jähriger war mit Stichen in die Brust schwer verletzt worden, wie Polizei und Staatsanwalt am Donnerstag mitteilten. Der Mann schwebt nicht mehr in Lebensgefahr.