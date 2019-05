Wetter in NRW : Freibäder warten auf Sonne - Aussichten aber vorerst trüb

Essen Badewetter in einer Woche mit Feiertag - das wünschen sich viele Menschen in NRW. Doch die Temperaturen spielen wohl nicht mit. Es soll nicht wärmer, sondern kühler werden im Westen - und der Himmel zeigt sich überwiegend grau.

Sommer, Sonne und Freibadwetter? Das alles dürfte in Nordrhein-Westfalen noch weiter auf sich warten lassen. Zwar sind nach Angaben der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen die meisten geheizten Freibäder bereits Anfang Mai in die Saison gestartet. Badestellen an Seen und Flüssen seien aber mit um die 15 Grad Wassertemperatur noch deutlich zu kalt. Und: Auch die Luft schafft es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) in dieser Woche kaum bis 20 Grad.