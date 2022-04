Ideales Ausflugswetter : Ostertage bringen viel Sonne in NRW

An den Ostertagen soll es in NRW frühlingshaft schön werden. Foto: dpa/Patrick Seeger

Düsseldorf Über alle Feiertage hinweg ist mit Temperaturen von 15 bis 20 Grad und viel Sonnenschein zu rechnen. Samstag und Sonntag soll es am schönsten sein. Allerdings hat die Sonne auch im Frühling schon genug Kraft, um die Haut zu schädigen.

Traditionell zieht es viele Menschen über die Ostertage hinaus in die Natur. In diesem Jahr sehen die Wetteraussichten für einen Ausflug ziemlich gut aus. Über alle Feiertage hinweg ist mit viel Sonnenschein zu rechnen, sagt Linda Noël, Meteorologin beim Deutschem Wetterdienst (DWD). Samstag und Sonntag bieten die längsten sonnigen Abschnitte, am Karfreitag und Ostermontag trüben Wolkenfelder den insgesamt freundlichen Eindruck. „Die Temperaturen liegen dabei an allen Tagen zwischen 15 und 20 Grad“, sagt Noël. Am wärmsten wird es im Rheinland. Auch der Wind weht nur schwach, sodass sich die Frühlingstage entspannt genießen lassen.