Bürgerbefragung : Wuppertaler sprechen sich deutlich gegen eine Seilbahn aus

Eine Montage zeigt, wie eine Seilbahn in Wuppertal hätte aussehen können. Foto: Montage: RP / Fotos: Körschgen, DPA

Wuppertal Seit Jahren wird in Wuppertal über den Bau einer Seilbahn als Teil des Nahverkehrs diskutiert. Das Resultat einer Bürgerbefragung ergab am Sonntagabend ein klares Nein für das Verkehrsinfrastrukturprojekt.

In Wuppertal ist das von der Stadt geplante Seilbahn-Projekt bei einer Bürgerbefragung durchgefallen. Mit Nein stimmten knapp 62 Prozent, nur gut 38 Prozent befürworteten das Projekt, wie die Stadt am Sonntagabend auf ihrer Internetseite mitteilte. In fast allen Stimmbezirken wurde der nach Schätzungen über 82 Millionen Euro teure Bau mehrheitlich abgelehnt.