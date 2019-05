Unfall in Münster : 22-Jähriger in brennendem Auto eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt

22-Jähriger in brennendem Auto eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt

Unfall in Münster

Münster Ein Sonntagmorgen hat sich in Münster ein schwerer Unfall ereignet. Ein 22-Jähriger wurde dabei lebensgefährlich verletzt.

Nach einem Unfall in Münster ist ein 22-Jähriger in seinem brennenden Auto eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann sei am frühen Sonntagmorgen aus unbekannter Ursache von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt, teilte die Feuerwehr mit.