Antisemitische Plakate verboten : Hunderte Menschen protestieren gegen Rechten-Demo in Dortmund

Mehrere hundert Menschen haben am Samstag in Dortmund gegen einen Aufmarsch von rund 180 Rechtsextremisten demonstriert. Die Polizei sprach von rund 600 bürgerlichen Gegendemonstranten, die Organisatoren von 700. Außerdem versammelten sich rund 300 Linksautonome, nach eigenen Angaben waren es zeitweise 500. Die Polizei hielt die Gruppen mit einem Großaufgebot auseinander, die aber in Sicht- und Hörweite blieben.

Die Stadt Dortmund hatte die Rechtsaußen-Partei nach der Gerichtsentscheidung aufgefordert, alle Plakate im Stadtgebiet zu entfernen - nicht nur entlang des Demonstrationswegs. Weil die Partei dem nicht nachkam, baute die Stadt die Plakate am Samstagmorgen mit eigenen Kräften an insgesamt 19 Standorten in den Stadtteilen Dorstfeld und Hörde ab. Die Kosten dafür sollen der Partei „Die Rechte“ in Rechnung gestellt werden.