Keine Verletzten : Brand vor Hagener Moschee - Verdächtiger auf freiem Fuß

Hagen Unmittelbar neben einer Moschee brennt eine Altpapiertonne. Wurde das Feuer absichtlich gelegt oder entstand es durch Sorglosigkeit?

Nach einem Feuer vor einem Gebäude mit einer Moschee in Hagen ist ein Verdächtiger wieder auf freiem Fuß. „Es besteht weiter ein Tatverdacht gegen ihn, aber es lag kein Haftgrund vor“, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Sonntag. Der 52-Jährige war am Samstagabend vorläufig festgenommen worden. Ob das Feuer in einer Altpapiertonne vorsätzlich gelegt wurde oder durch Fahrlässigkeit verursacht wurde, sei noch unklar. Bei dem Brand war niemand verletzt worden.