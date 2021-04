Höherpriorisierung nach Antrag möglich : Schon 15.000 Düsseldorfer über Vorrangliste geimpft

Düsseldorf Beim Gesundheitsamt der Stadt Düsseldorf kann man mit ärztlichem Attest eine frühere Impfung beantragen. Das Angebot kommt offenbar gut an, die Gründe für die Höherpriorisierung sind sehr unterschiedlich.

Die Impfkampagne in Düsseldorf nimmt weiter Fahrt auf, insgesamt wurden bis Montag mehr als 135.000 Menschen in der Landeshauptstadt mindestens einmal gegen das Coronavirus geimpft. Rund elf Prozent von ihnen wurden über die sogenannte Vorrangliste geimpft, auf die sich Bürger setzen lassen können, wenn sie zum Beispiel chronisch krank oder anderweitig vorerkrankt sind. Einer Sprecherin der Stadtverwaltung zufolge wurden nach einer solchen Höherpriorisierung durch das Gesundheitsamt bislang rund 15.000 Düsseldorferinnen und Düsseldorfer geimpft.

Jeder Antrag an die Adresse corona.impfung@duesseldorf.de muss vollständige Kontaktdaten sowie ein aussagekräftiges ärztliches Attest enthalten. Bei jedem Antrag werde „individuell und gewissenhaft“ geprüft, ob eine raschere Impfung „möglich und medizinisch vertretbar“ sei. Dies beanspruche in der Regel aber nur wenige Tage. „In Einzelfällen kann es aber auch länger dauern.“

Wird der Antrag bewilligt, dauert es dann im Schnitt rund eine Woche bis zum Impftermin. Für die Vereinbarung werden die Kontaktdaten an das Impfzentrum weitergeleitet und in das dortige Terminvergabesystem eingepflegt. Die Restimpfdosen des Impfzentrums – im Schnitt sind es pro Tag etwa fünf – gehen hingegen an eine Überhangliste, die aus Berechtigten der priorisierten Berufsgruppen besteht.