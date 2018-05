Unfall auf A40 bei Essen: Auto überschlägt sich - ein Verletzter

Unfall : Auto überschlägt sich in A40-Tunnel in Essen

Foto: Michael Weber/ WTV-News 5 Bilder Autos kollidieren in A40-Tunnel in Essen

Essen In einem Tunnel der Autobahn 40 in Essen sind am Mittwochmorgen zwei Autos zusammengestoßen. Ein Fahrer wurde leicht verletzt.

Der Unfall passierte laut Polizei, als der Fahrer eines Wagens nach links ausscherte, um ein Auto zu überholen. „Dabei übersah er offenbar ein Fahrzeug neben sich“, sagte ein Sprecher auf Anfrage unserer Redaktion.

Die beiden Wagen kollidierten, ein Auto überschlug sich. Ein Fahrer wurde leicht verletzt, der andere blieb unverletzt.

Der Unfall passierte gegen 5.15 Uhr auf der A40 kurz vor der Anschlussstelle Essen-Huttrop in Fahrtrichtung Duisburg. Die Autobahn wurde für die Dauer der Bergungsarbeiten gesperrt, es gab Stau. Mittlerweile ist die Sperrung aufgehoben.

(lsa)