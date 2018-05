RRX: Bauarbeiten an neun Bahnhöfen auch in Mönchengladbach und Erkelenz

Bauarbeiten an neun Bahnhöfen in der Region für Rhein-Ruhr-Express

Der neue Nahverkehrszug des Rhein Ruhr Express RRX fährt auf einer Teststrecke in Wegberg-Wildenrath (Archivbild). Foto: dpa/Henning Kaiser

Aachen Bahn-Pendler müssen sich zwischen Aachen und Mönchengladbach wegen Bauarbeiten an neun Bahnhöfen auf Behinderungen einstellen. Die Bahnhöfe werden in den Sommerferien fit gemacht für den Rhein-Ruhr-Express.

Damit die langen RRX-Züge zum Fahrplanwechsel 2020/2021 an den Stationen zwischen Aachen und Mönchengladbach halten können, seien umfangreiche Modernisierungsarbeiten notwendig, teilte die Deutsche Bahn am Dienstag in Aachen mit.