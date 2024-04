Unfall in Grevenbroich Fahrerin verliert Kontrolle, rollt über Gehweg und erfasst zwei Kinder

Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag in Kapellen sind ein neunjähriger Junge und ein 14-jähriges Mädchen verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war eine 21-jährige Frau aus Grevenbroich mit ihrem Auto zuvor von der Friedrichstraße auf die Sankt-Clemens-Straße abgebogen. Nach dem Abbiegevorgang soll sie kurzzeitig die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren haben und mit der rechten Fahrzeugseite auf den Gehweg gefahren sein. Dabei erfasste sie die beiden Kinder, die wegen ihrer Verletzungen ins Krankenhaus mussten. Unfallzeugen werden gebeten, sich unter 02131 3000 bei der Polizei zu melden.