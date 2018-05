Aachen: Unbekannte stehlen Urne aus Grab

Ermittlungen in Aachen

Aachen Das Urnengrab der Mutter leer, die Urne mit der Asche weg. Für den Sohn ein Schock. Er fragt sich: Wer macht so etwas? Und: Wo ist die Asche der Mutter?

Nach einem Diebstahl auf einem Aachener Friedhof ermittelt die Polizei: Unbekannte haben aus einem Urnengrab die Urne samt Asche einer vor Jahren gestorbenen Frau gestohlen. Nach Polizeiangaben von Dienstag entdeckte der Sohn der Verstorbenen bei einem Besuch, dass mit dem Urnengrab etwas nicht stimmte. Die Schrauben an der Grabkammer waren gelöst, wie ein Polizeisprecher am Dienstag sagte. Der Mann ging zur Friedhofsverwaltung. Zusammen öffneten sie die Grabkammer: Sie war leer. Die Urne mit der Asche der Mutter war gestohlen.

„Sie ist weg. Ich bin fassungslos. Jemand hat meine Mutter aus dem Grab gestohlen. Wer macht so etwas bloß?“ zitierte die „Aachener Zeitung“ den fassungslosen Sohn Hans-Jürgen Schwandt. Das schlimmste sei für ihn die Ungewissheit, was mit der Asche der Mutter passiert sei, sagte er am Dienstag.