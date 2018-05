Schwerte: Zwei Schulen nach Drohmails geschlossen

Schwerte Nach wiederholten Drohmails mit Geldforderungen im hohen sechsstelligen Bereich bleiben zwei betroffene Schulen im westfälischen Schwerte bis auf weiteres geschlossen.

„Auch heute fällt der Unterricht aus“, sagte Benjamin Hahn, Sprecher der Bezirksregierung Arnsberg, am Mittwoch. „Wie es sich am Freitag nach dem Feiertag verhält, entscheiden wir morgen gemeinsam mit den Schulen und der Polizei.“ Bis zum Mittwochmorgen haben die Ermittlungen nach Angaben eines Polizeisprechers aus Unna keine neuen Hinweise auf den Täter oder auf eine Gefahr für Lehrer und Schüler an der Theodor-Fleitmann-Gesamtschule und einer angrenzenden Realschule ergeben.

Nach einer Geldforderung am Montagmorgen hatte die Leitung der Gesamtschule entschieden, an beiden Schulen hitzefrei zu geben. Diese Begründung war gewählt worden, um alle Kinder sicher und zügig aus den Gebäuden zu bringen, ohne Panik und Hektik aufkommen zu lassen. Eine Durchsuchung ergab jedoch keine Hinweise etwa auf verdächtige Gegenstände. Am Montagnachmittag gingen Mails mit Drohungen an die Schule bei verschiedenen lokalen Medien ein. Zum Inhalt der Drohmails äußert sich die Polizei nicht.