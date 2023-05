Letzte Vorbereitungen Spannung vor Rahmede-Sprengung steigt

Der Sprengbereich in Lüdenscheid in Nordrhein-Westfalen ist nach Angaben der Autobahn GmbH in einem Radius von rund 300 Metern abgesperrt. Rund 110 Absperrposten wurden eingerichtet. Am Vormittag sollte ein Suchhundetrupp den Absperrbereich kontrollieren. Etwa 150 Kilogramm Sprengstoff waren an den Brückenpfeilern in 2035 Bohrlöchern angebracht worden.