Countdown läuft Anspannung vor Sprengung der Rahmede-Talbrücke

Die Spannung steigt: Am kommenden Sonntag soll ein 17.000 Tonnen schwerer Beton-Stahl-Gigant in die Knie gezwungen werden. Die Sprengung der Rahmede-Talbrücke an der wichtigen Autobahn 45 in Lüdenscheid im Sauerland gilt als besondere Herausforderung. Am Mittag um 12.00 Uhr wird laut Planungen das entscheidende Signal ertönen. Dann sollen 150 Kilogramm Sprengstoff das 450 Meter lange und bis zu 70 Meter hohe Bauwerk aus den 1960er Jahren präzise zu Boden bringen. Auch Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) wird die spektakuläre Aktion vor Ort verfolgen, wie eine Ministeriumssprecherin sagte.