Wieder Einschränkungen bei der Bahn Brückenarbeiten in Hagen – Zugausfälle im Regional- und Fernverkehr

Bahnpendler im Raum Hagen müssen sich in den kommenden vierzehn Tagen auf Ausfälle im Regional- und Fernverkehr einstellen. Die Deutsche Bahn führt ab Samstagabend (21.00 Uhr) Bauarbeiten an einer Eisenbahnbrücke durch und erneuert Schienen. Betroffen sind nach Angaben der Bahn mehrere IC-Linien auf der Ruhr-Sieg-Strecke zwischen Münster/Dortmund und Frankfurt, die auf dem Streckenabschnitt zwischen Münster/Dortmund und Siegen ausfallen. Als Ersatz seien zusätzliche Züge im Regionalverkehr zwischen Siegen und Iserlohn geplant, hieß es. IC-Linien von Norddeich Mole nach Frankfurt starten und enden in Hamm.